(Di giovedì 29 febbraio 2024) In Brasile c’è la devozione unica al mondo aMediatrice di tutte le Grazie. Tutto inizia con una guarigione prodigiosa. La gratitudine di chi riceve grazie dal Signore è infinita e la storia di oggi lo testimonia. Il protagonista è un Gesuita vissuto all’inizio del secolo scorso. Ignacio Rafael Valle è molto malato ma ... L'articolo proviene da La Luce di

Una delle forme di Preghiera più potenti sono le novene. La festa Maria na di oggi ne è una straordinaria testimonianza. Siamo in Spagna, Maria è venerata come ... (lalucedimaria)

Preghiera a Maria, 29 febbraio. Sacerdote guarisce miracolosamente: Il protagonista è un Gesuita vissuto all’inizio del secolo scorso. Preghiera a Maria, 29 febbraio. Maria mediatrice di tutte le grazie Rio Grande (Photo web source) Ignacio Rafael Valle è molto malato ...lalucedimaria

Minacce al sindaco di Monfalcone Cisint. Potrebbe esserle assegnata una scorta: La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, ha ricevuto minacce e intimidazioni allarmanti ... e che fanno rifermento alle iniziative di Cisint nei confronti dei centri di Preghiera islamici della ...rainews

“Casa Padre Pio” a Kiev, un progetto per cuori feriti di madri: Fra Carlo Maria e Paolo Friso, direttore delle Edizioni Frate Indovino ... di cui non si hanno più notizie o che sono caduti in combattimento. “Il lavoro e la Preghiera, l’arteterapia e la ginnastica, ...lavoce