Personalismi ed elezioni in Europa e a Bergamo - l’introduzione dell’ostracismo nella antica Atene

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) In una mattina ateniese, mi arriva la notizia che la Presidente del Consiglio sarà capolista in tutte le circoscrizioni per leeuropee. Non sarà sola. Anche molti leader della maggioranza e dell’opposizione si presenteranno come capolista, alcuni volentieri, altri per necessità, obtorto collo. La notizia arriva mentre sono di fronte ai “cocci” di terracotta (ostracon) di particolari votazioni democratiche nell’del V secolo. Era una regola, diremmo oggi, di governance , studiata per proteggere la Città contro gli aspiranti ad un potere dispotico, anti-democratico, che venivano espatriati. Mai coincidenza fu più felice per ricordare che, spesso, le forme di personalizzazione della lotta politica svuotano il senso delleche si dovrebbero occupare di contenuti e di idee, insomma di progetti ...