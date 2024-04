Fitto | Col successo del Pnrr rendiamo l’indebitamento comune europeo una strada possibile

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 aprile 2024) Cambiare l’Europa è, bisogna crederci e, soprattutto, essere credibili. Per questo l’Italia del governo Meloni può essere un esempio: non solo la destra ha sempre parlato della necessità di immaginare un’Europa diversa, anche dal punto di vista delle politiche economiche, ma quando è stata chiamata alla sfida ha dimostrato di poterlo fare. L’esempio è il. “Dicevano che non si poteva cambiare, e invece ieri c’è stato un passaggio molto importante, quello dell’approvazione di una revisione tecnica concordata con la Commissione europea”, ha ricordato il ministro Raffaele, nel corso del dibattito “Superare l’austerity. Modello Italia: serietà, affidabilità e crescita per far ripartire l’economia europea”, che si è tenuto alla Conferenza programmatica di FdI a Pescara “L’Italia cambia l’Europa”. All’incontro, moderato ...