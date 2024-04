Basket | Milano-Brescia per la vetta - ma occhio alla corsa playoff e salvezza

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si disputa questo weekend la ventinovesima e penultima giornata della stagione regolare di Serie A die laperentra assolutamente nel vivo. Sono, così, tante le sfide da seguire, a partire dal big match tra Olimpia, che potrebbe valere la, ma senza dimenticare le partite che possono decidere una stagione per molte squadre. Si parte da Pesaro-Cremona, sfida fondamentale per i padroni di casa, attualmente penultimi e virtualmente retrocessi. Per i pesaresi obbligatorio vincere contro una squadra che vincendo consi è matematicamente salvata e ha poco da chiedere a questo finale di stagione. Sfida, invece, tra Trento e Pistoia, con i padroni di casa matematicamente ...

