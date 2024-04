Archiviazione per i poliziotti del caso Scagni | la mamma | “Decisione scritta | agenti non erano preoccupati”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo l'del fascicolo per omissioni nei confronti del 112 e della dottoressa della Salute Mentale per l'omicidio di Alice, la donna uccisa dal fratello Alberto il primo maggio 2022, la madre ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it. "Valutiamo di rivolgerci alla Corte Europea dei Diritti umani"

Per Santanchè si va verso l'Archiviazione per bancarotta - L'accusa di bancarotta, che era contestata alla ministra del Turismo Daniela Santanchè assieme a quella di falso in bilancio per il caso Visibilia, "è stata stralciata dal procedimento principale poic ...ansa

