Ultima gara in Champions della carriera - Orsato si commuove e viene consolato dagli assistenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024)inLeaguelunga e brillantedi Daniele. L’espertissimo arbitro italiano è stato designato per Psg-Borussia Dortmund e ha diretto bene una partita difficile, giudicando un episodio complicatissimo come il fallo appena fuori area di Dembelé e poi giudicando come non falloso un intervento su Mbappé nel recupero, scatenando alcune proteste dei parigini. Si è trattato dell’ultimo ballo per il fischietto di Schio, che al terminestagione, dopo Euro 2024, si ritirerà: era l’partita diretta in, competizione in cui ha arbitrato anche la finale del 2020, e al triplice fischio è inequivocabile l’atteggiamento dell’arbitro, che non trattiene le lacrime e si ...