Papa | Promuovere natalità con realismo

(Di venerdì 10 maggio 2024) 9.40 "E' importante incontrarsi e lavorare insieme perlacon, lungimiranza e coraggio". Così ilintervenendo agli Stati Generali della, a Roma. "La vita umana non è un problema, è un dono. E alla base dell'inquinamento e della fame nel mondo non ci sono i bambini che nascono, ma le scelte di chi pensa solo a sé stesso", ha affermato Francesco. "Il problema non è in quanti siamo al mondo, ma che mondo stiamo costruendo; non sono i figli, ma l'egoismo che crea ingiustizie".