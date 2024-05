(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergoglio agli Stati generali della natalità, ma quest’anno Giorgia Meloni non c’è. La prima volta con Draghi nel 2022. “Servono impegno maggiore dei governi e politiche coraggiose”. La denuncia degli investimenti “in armi e contraccettivi”

Spes non confundit, la speranza non delude, diceva san Paolo. E’ nel segno della speranza che si celebrerà il Giubileo del 2025

Attesa per l'intervento di Papa Francesco alla seconda e ultima giornata degli Stati Generali della Natalità , in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il pontefice aveva partecipato al convegno già l'anno scorso, dove aveva pronunciato ...

Sta per cominciare l'intervento di Papa Francesco alla seconda e ultima giornata degli Stati Generali della Natalità , in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il pontefice aveva già partecipato al convegno l'anno scorso, dove aveva ...

Papa Francesco: “Nonostante tante parole la denatalità rimane, l’Italia sta perdendo la speranza nel domani” - papa francesco: “Nonostante tante parole la denatalità rimane, l’Italia sta perdendo la speranza nel domani” - La questione è complessa, ma questo – ha scandito francesco – non può e non deve diventare un ... di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli”, ha detto il papa tra gli applausi, “oppure ...

Il Papa, una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Il papa, una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Il papa chiede di combattere concretamente la denatalità e oggi interverrà per la seconda volta agli Stati generali della natalità.

Papa Francesco: "I governi facciano di più perché le giovani generazioni possano fare figli" - papa francesco: "I governi facciano di più perché le giovani generazioni possano fare figli" - I governi devono fare di più per mettere i giovani nelle condizioni di poter avere figli. Lo ha detto papa francesco agli Stati generali della natalità. Se il pensiero del pontefice va alle giovani ...