Il rapper Iran iano Toomaj Salehi è stato condannato a morte per “corruzione sulla terra” da un tribunale rivoluzionario. Lo ha detto l’avvocato dell’artista, Amir Raesian, al quotidiano Shargh. Il musicista 33enne era stato arrestato in passato per accuse relative al contenuto delle sue canzoni ... (thesocialpost)

Rapper Toomaj Salehi condannato a morte in iran per "corruzione sulla terra": scese in piazza per Mahsa Amini - Il rapper Toomaj Salehi è stato condannato a morte per aver sostenuto con le sue canzoni e sui social alle proteste in iran per Mahsa Amini ...notizie.virgilio

iran, rapper chiede diritti per le donne: condannato a morte - Il rapper è noto per aver spesso denunciato, con le sue canzoni, ingiustizie sociali e politiche nella Repubblica Islamica. Con i suoi testi, ricorda iran Wire, ha criticato il governo e sostenuto le ...adnkronos

iran, condannato a morte il rapper ‘anti-regime’ Toomaj Salehi - Il rapper iraniano Toomaj Salehi è stato condannato a morte dal tribunale rivoluzionario di Isfahan in iran con l’accusa di "corruzione nel mondo". Lo ha ...lapresse