Olivia Wilde | Avengelyne | il suo nuovo film prodotto da Margot Robbie

(Di lunedì 8 aprile 2024) A quanto apprende Deadline, il prossimodisaràda LuckyChap, la casa di produzione di. Ilnarrerà le vicende di un angelo che combatte le forze del male, nato dalla penna di Rob Liefeld, co-creatore di Deadpool. Oltre a, produrranno anche Tom Ackerley e Josie McNamara, insieme a Kinberg, scrittore e produttore di X-Men.è un angelo che combatte le forze del male e spesso si trova faccia a faccia con demoni e mostri. Era la guerriera più temuta dell’Heaven’s Warhost, avendo fatto irruzione da sola nel Pandemonium, la fortezza esterna dell’Inferno, per affrontare il Diavolo in persona. È un angelo caduto, bandito dal ...

L'attrice Margot Robbie sarà coinvolta come produttrice nella realizzazione del film Angelyne, tratto dal fumetto di Rob Liefeld, alla regia ci sarà Olivia Wilde . Avengelyne , il fumetto degli anni ... (movieplayer)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie L’eclettica regista e attrice Olivia Wilde , nota per i suoi lavori su “Don’t Worry Darling” e “Booksmart”, ha ... (mistermovie)

Avengelyne, il fumetto arriva al cinema: Olivia Wilde dirigerà il film prodotto da Margot Robbie - Il celebre fumetto Avengelyne arriverà sul grande schermo: l'adattamento sarà prodotto da Margot Robbie e diretto da Olivia Wilde.cinematographe

Margot Robbie e Olivia Wilde al lavoro sul film di Avengelyne - Il personaggio dei fumetti Avengelyne avrà un film tutto suo, a cui stanno lavorando Margot Robbie ed Olivia Wilde ...ciakgeneration

Film Avengelyne in lavorazione, Olivia Wilde e Margot Robbie coinvolte - Si dice che LuckyChap - la società di produzione che ha realizzato Barbie - stia lavorando al film, con Olivia Wilde e Margot Robbie come regista e produttrice. Ci sono anche trattative per Robbie ...gamereactor