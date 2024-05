Inizio settimana col sole - ma poi arriva l pioggia Le previsioni meteo in Puglia

Le temperature tenderanno a diminuire di circa 4-5°C in presenza di temporale Dopo un weekend trascorso con prevalenza di sole e temperature miti, già dalle prossime ore il tempo tenderà a peggiorare nuovamente. Un ciclone temporalesco, che ...

Oroscopo 6-12 maggio 2024 : le previsioni segno per segno su amore, lavoro, amicizia e soldi. Leggi tutto L’oroscopo della settimana , le previsioni dal 6 al 12 maggio 2024 per ogni segno zodiacale su Donne Magazine.

In arrivo nubifragi e grandinate: è allerta meteo gialla sul torinese - In arrivo nubifragi e grandinate: è allerta meteo gialla sul torinese - Dopo le piogge attese nella notte tra martedì e mercoledì, è previsto un periodo più stabile e soleggiato, che dovrebbe durare per tutta la seconda metà della settimana fino al weekend. Le temperature ...

Meteo prossimi giorni in Italia: ancora tempo instabile con piogge e rovesci - Meteo prossimi giorni in Italia: ancora tempo instabile con piogge e rovesci - Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni Le previsioni meteo delineano un clima instabile e variabile da Nord a Sud ...

Meteo Emilia-Romagna: addio sole, tornano i temporali, c’è l’allerta gialla - Meteo Emilia-Romagna: addio sole, tornano i temporali, c’è l’allerta gialla - BOLOGNA - Dopo un fine settimana di bel tempo una nuova perturbazione è in arrivo in Emilia-Romagna, con allerta gialla valida su gran parte della regione. Il maltempo guasterà i giorni centrali della ...