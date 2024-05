Eurotech presenta i nuovi prodotti AI game-changers | ReliaCOR 31-11 e 33-11 supportati da NVIDIA Jetson Orin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Un passo avanti nell'integrazione dell'IA che riduce la complessità e le barriere tecniche per le organizzazioni che implementano soluzioni di IA sul campo AMARO, Italia, 7 maggio 2024/PRNewswire/Mentre il mercato globale dell'IA continua la sua rapida espansione in vari settori,resta all'avanguardia con l'introduzione dei suoi più recenti sistemi Edge AI, il31-11 e il33-11. Progettati per affrontare le sfide pressanti dell'adozione dell'IA garantendo la cybersecurity, i dispositivi offrono una soluzione innovativa e di facile utilizzo, destinata a semplificare lo sviluppo e l'implementazione dell'IA sul campo. Moltissime realtà industriali fronteggiano notevoli difficoltà nell'adozione dell'IA: i progetti di IA dalla fase pilota a quella di produzione registrano ritardi di oltre sette mesi e tassi di ...