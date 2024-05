Superbonus - il governo tira dritto Confindustria | no a misure retroattive

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’emendamento del, con la nuova stretta al, sarà presentato oggi in Commissione Finanze del Senato, con l’obbligo (e non più la facoltà) di spalmare i crediti accumulati su dieci anni e non più su quattro. Ma i riflettori sono tutti puntati sulla possibile retroattività della norma. Una ipotesi che è già stata seccamente bocciata dai costruttori dell’Ance e dall’Abi e che non convince per nulla. "Comprendiamo bene le difficoltà delper impedire che la coda dei crediti dametta a rischio il deficit programmatico di questo 2024, indicato dal Def approvato dal Parlamento. Tuttavia, in nome della certezza del diritto non ne condividiamo l’eventuale irretroattività", spiega il vicepresidente di viale dell’Astronomia, Maurizio Marchesini. "Il ...

