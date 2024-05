Nuova aggressione a Milano - stavolta il poliziotto gli spara

(Di venerdì 10 maggio 2024) Abbiamo appena pubblicato un articolo domandandoci: e se il viceispettore Christian Di Martino, ferito con tre coltellate alla schiena da un marocchino a, avesseto al suo aggressore o lo avesse manganellato? L’avrebbero probabilmente indagato, accusato, additato. Beh: mentre un agente lotta tra la vita e la morte al Niguarda – Christian ha passato la notte, è “stabile”, ma ancora in terapia intensiva – un suo collega ha pensato di non volerci rimettere allo stesso modo un rene, la milza e il duodeno. E così stanotte, intorno alle 2.20, hato un colpo di pistola contro un egiziano di 36 anni nel tentativo di fermarlo. Era notte fonda quando gli agenti della Polfer sono intervenuti in piazza Luigi di Savoia, lato stazione centrale, quando l’egiziano 36enne – appena uscito dagli uffici della Polfer dove era stato ...

