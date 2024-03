I pezzi di vetro nelle mense scolastiche di Milano | «Mia figlia si è accorta in tempo | ma se li avesse ingoiati?»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un anno fa, un panino con un bullone. Lo scorso febbraio, un pane con dentrodi plastica. Qualche settimana fa, una zuppa condita con un coleottero. Si stanno moltiplicando a vista d’occhio i ritrovamenti anomalidi alcune scuole milanesi. Sulla scia delle polemiche nate negli scorsi mesi, la procura diha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di «commercio di sostanze alimentari nocive», in cui risulta indagato il rappresentante legale di Centro Cucina Quaranta, uno dei fornitori diRistorazione, la società che distribuisce ogni giorno oltre 80mila pastistrutture comunali. In attesa che i magistrati facciano luce su ciò che è accaduto e verifichino eventuali irregolarità, i genitori sono sul piede di guerra. ...

Scandalo in due mense scolastiche della città, sono stati trovati dei pezzi di vetro nel pane : avviate le prime indagini da parte della Procura La Procura di Milano non ha voluto perdere altro tempo ... (cityrumors)

"Mia figlia trovò pezzi di vetro nel pane": il racconto di una mamma - L'alunna di 10 anni frequenta una scuola in zona nord. La madre: "Si è accorta in tempo perché l'avevo messa in guardia" ...rainews

pezzi di vetro nel panino della bambina. Ora parla la mamma: “Mia figlia se n’è accorta in tempo. Ma se li avesse ingoiati" - "Per fortuna sì, non ha accusato alcun malessere, non avendo messo in bocca nulla di quel panino. La voce è circolata, con gli altri genitori abbiamo chiesto chiarimenti e la scuola ci ha spiegato di ...ilgiorno

