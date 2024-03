La ' ndrangheta interessata al traffico di fentanyl | ecco cos' è la droga degli zombie E perché è letale

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 12 marzo 2024) Il fentany l è la cosiddetta "zombi" , che dilaga tra i giovani . Fuori dai circuiti sanitari. in cui questa sostanza è impiegata legalmente per i suoi effetti analgesici potenti, infatti, se usata illegalmente ne bastano 1 o 2 milligrammi per causare non una alterazione psico-fisica ma per causare la morte spesso per soffocamento. E' reperibile in farmacie o negli ospedali se non si...