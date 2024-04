Scurati - Mughini | Meschinità illimitata di 4 burocrati di partito che lo hanno censurato E su Bocchino | Sue parole sul 25 aprile? Surreali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) “Secondo Italoil 25ci ha dato la libertà perché “ci ha liberato da quei pazzi dei tedeschi”? Lui è un ragazzo simpatico ma quello che ha detto è, diciamo così, un po’ surreale“. Così, ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan, su Radio24, lo scrittore Giampiero, esplodendo in una fragorosa risata, commenta un passaggio dell’intervista rilasciata a Repubblica dal direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo, ex parlamentare finiano che, sempre sul quotidiano diretto da Molinari, si definisce ‘opinionista d’area’. “Ci sono sicuramente persone che riaggiustano i fatti storici a proprio piacimento – continuarispondendo al conduttore Alessandro Milan – purché però non si vada ostinatamente a cercare a tutti i costi lo scontro”. Lo scrittore si pronuncia poi sul ...