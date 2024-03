“Si aspettavano tutt’altro” Grande Fratello | ritorno amaro per Letizia e Paolo | “Li hanno ignorati”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bruscoalla realtà per gli inquilini del. C’è chi pensava che il reality gli avrebbe portato molta popolarità e fama, invece fuori dal loft di Cinecittà la musica è diversa: molti degli ex gieffini vengono del tuttoo neanche riconosciuti dalla gente. Una debacle. Sogni di gloria già infranti per molti concorrenti del reality show di Canale 5. Prima dell’ultima puntata alcuni gieffini si immaginavano l’inizio di una nuova vita, fatta di autografi e orde di fan pronti ad acclamarli. Così non è stato, come dimostrano alcuni video girati dagli stessi protagonisti e dai racconti di chi li ha visti in giro. Leggi anche: “Eccolo, è lui”. Dopo ilsono andati a cercaree l’trovato: la vita ...