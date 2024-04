Nocera Inferiore - spari per lite condominiale | un fermo per tentato omicidio

(Di martedì 30 aprile 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza erestando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che ieri mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale dihanno dato esecuzione ad un provvedimento diemesso nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato in relazione all’esplosione dei colpi di arma da fuoco avvenuta il 25 aprile a(SA) a seguito di una presunta. In particolare, la Stazione die la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale Carabinieri, dopo aver effettuato un meticoloso e puntuale repertamento ...

