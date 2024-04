‘Non fu mai impallato’ | il significato dello strano epitaffio sulla tomba di Vittorio Gassman

(Di giovedì 11 aprile 2024)è stato uno fra i più grandi attori italiani. Morto a 77 anni, il 29 giugno del 2000, l’artista genovese di nascita ma romano d’adizione, riposa nel famoso cimitero del Verano, nei pressi del quartiere San Lorenzo. LEGGI ANCHE: — Alessandron perché ha cambiato il cognome? La curiosità che in pochi conoscono sull’attore romano >> Unasemplice e una scritta: “Non fu mai impallato!” Ma qual è ildi questa singolare frase e perché è stata impressa? Non fu mai impallato: un desiderio dell’attore Il luogo in cui sono conservate le ceneri di, interprete di film di successo, è meta di molti fan che l’hanno apprezzato in vita o che hanno imparato a conoscerlo dopo la ...

In attesa di Milan-Roma, andata del quarto di finale di Europa League. Pioli: "Approfittiamo di S. Siro per avere qualcosa per il ritorno" (ilgiornale)

Belen Rodriguez da Cattelan parla delle corna del suo ex: come mai ha perdonato Stefano de Martino - Belen Rodriguez è stata ospitata nella puntata di Stasera c'è Cattelan, andata in onda su Rai Due lo scorso 10 aprile: la showgirl argentina ha parlato molto di sé ...ilgazzettino

Annalisa non fa il Forum per partecipare, ma per vincere - Con quasi tutte le date sold out e oltre 100mila biglietti venduti il tour “Tutti nel vortice”, pensato per palazzetti, sbarca a Milano, dove Annalisa tornerà il 29 aprile con la terza data esaurita a ...rockol

L'isola dei famosi, Tonia Romano incubo in Honduras: «Dovrò curarmi in Italia» - «Sono in attesa di un trasferimento dall'Honduras. Dovrò curarmi in Italia». È il dramma che sta vivendo in queste ore in Honduras l'atripaldese Tonia ...ilmattino