Nintendo lancia Nintendo World Championships | NES Edition

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – In un omaggio ai memorabili eventidel passato,ha annunciato il lancio di ": NES", previsto per il 18 luglio. Oltre 150 sfide speedrun metteranno alla prova i giocatori di tutte le età sui giochi classici NES. La nuova edizione del gioco celebra la ricorrenza della storica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Applei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e ...