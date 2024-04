Le forze ucraine distruggono un oleodotto ad Azov Massiccio attacco russo nella notte | danni a Kharkiv

(Di sabato 6 aprile 2024)è stata colpita in modol’Ucraina, in particolar modo ae Zaporizhzhia. Di rimando ledi Kiev hanno attaccato unregione di. Nel mentre sul piano del dibattito internazionale si aspettano le prossime mosse degli USA sul versante degli aiuti militari tanto richiesti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera si tratterebbe di 60 miliardi di dollari: circa 50 miliardi serviranno per procurare armi e mezzi militari. Senza le nuove forniture Kiev entrerebbe in netta difficoltà. A metà marzo il leader dei senatori democratici, Chuck Schumer, uscendo da un incontro con il presidente americano Joe Biden, dichiarò il pericolo del crollo ucraino entro ...

In Ucraina di maschi in età di leva disposti ad andare al fronte ce ne sono rimasti pochissimi. Zelensky quindi ricorre volentieri agli “aiuti” euroatlantici sotto forma di miliziani. Tuttavia ... (api.follow)

Kiev, 4 aprile 2024 – La Russia sta per mobilitare altri 300mila soldati in una fase cruciale della guerra in Ucraina. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di veder crollare ... (ilfaroonline)

Guerra in Ucraina, bombe russe su Kharkiv: 6 morti e 11 feriti. Zelensky: “Rafforzare la difesa aerea” - Aggiornamenti di oggi, sabato 6 aprile, sulla guerra in Ucraina: la Russia ha condotto un attacco notturno con droni nella regione di Kharkiv, uccidendo ...fanpage

L’ex funzionario della Bundeswehr: in caso di minaccia le forze Armate tedesche non saranno in grado di difendere il proprio Paese - L'ex funzionario della Bundeswehr: in caso di minaccia le forze Armate tedesche non saranno in grado di difendere il proprio Paese di Gualfreado de'Lincei ...politicamentecorretto

Distrutto un oleodotto nella regione russa di Rostov - Le forze ucraine hanno fatto saltare in aria la notte scorsa un oleodotto in Russia utilizzato da Mosca per scopi militari: lo ha reso noto l'intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur), com ...ansa