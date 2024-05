Allarme natalità - nuovo monito del Papa | tutti hanno un cagnolino o un gatto ma non fanno figli

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Francesco lancia unsulla dein preoccupante crescita, come certificanoi dati che fotografano le nascite stabilmente al di sotto della soglia di 400mila all’anno. Bergoglio, che venerdì interverrà agli Stati generali della, ricevendo in udienza i partecipanti alla consultazione “La cura è lavoro, il lavoro è cura”, ha acceso nuovamente i riflettori sulla. “Questi Paesi ricchi nonun, un, ma non. La deè un problema, e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la ...

Un nuovo virus in Cina spaventa tutto il mondo. Un uomo di 37 anni è in condizioni critiche dopo aver contratto l’herpes B, conosciuto come il ‘ virus delle scimmie ’. A quanto pare, il contagiato è avvenuto durante una visita in un parco di Hong ...

"Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto , tutti, ma non fanno figli. La denatalità è un problema , e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la denatalità . Questo è un problema molto grave”.

La guerra commerciale Usa-Cina sta cambiando (in peggio) il mondo. L’allarme - La guerra commerciale Usa-Cina sta cambiando (in peggio) il mondo. L’allarme - L'allarme del FMI è chiaro: la frammentazione economica attuale e la guerra commerciale guidata da Usa e Cina possono avere effetti nefasti per la crescita e l'assenza di regole condivise.

Ivri Sicuritalia garantirà per tre anni la sicurezza degli edifici comunali e dei parchi pubblici - Ivri Sicuritalia garantirà per tre anni la sicurezza degli edifici comunali e dei parchi pubblici - Il Comune di Piacenza ha aggiudicato a Sicuritalia Ivri il nuovo appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza sul territorio comunale. I servizi oggetto del nuovo affidamento, valido per i prossi ...

“Tutti hanno un cane o un gatto ma non si fanno figli. Un problema grave”. Papa Francesco lancia un nuovo allarme sulla denatalità - “Tutti hanno un cane o un gatto ma non si fanno figli. Un problema grave”. Papa Francesco lancia un nuovo allarme sulla denatalità - Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti alla consultazione “La cura è lavoro, il lavoro è cura” del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, lanciando ...