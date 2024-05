Napoli - rischio gas tossici nella zona dei Campi Flegrei | il piano sanitario della Regione Campania

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 10 maggio 2024) Esiste un terzo pericolo, oltre a quello vulcanico e da bradisismo,dei. Ed è legato – scrive la Repubblica – alle emissioni di tre gas: biossido di zolfo, biossido di carbonio e acido solfidrico. Nel, condiviso da Protezione civile, Asl1 e 2 Nord, viene precisato come «sulla base delle informazioni fino a ora disponibili sulle emissioni di biossido di zolfo, biossido di carbonio e acido solfidrico, non è possibile prescindere dalla considerazione di unchimico di esposizione per una contaminazione diffusa e non nota a priori in termini quantitativi dell’aria ambiente». Nessun allarme al momento. Ma l’obiettivo è quello di ...