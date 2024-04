Napoli | parlano anche Scarlato e l’ex fisioterapista D’Avino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024)difensore delGennaroè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Come ha detto Di Lorenzo,io credo che i giocatori ci stiano mettendo il 100% dell’impegno, il problema è che non basta, bisogna dare tuttI di più. Non c’è cattiveria agonistica, non si va con decisione al recupero palla, non si fanno falli tattici che possano salvare da situazioni complicate”. L’approccio delcontro il Frosinone… “La squadra non reagisce, sembra piatta. L’approccio contro il Frosinone è stato buono ma è durato troppo poco. I giocatori hanno commesso troppi errori, ed è difficile spiegarsi il motivo di questa tendenza all’errore da parte dei protagonisti della stagione scudettata: ieri per 10/11 erano in campo i Campioni d’Italia. Sono bloccati, ma da cosa? ...