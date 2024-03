Ieri in Campania | aggredisce e molesta automobilisti al casello dell’A16 | arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 26 marzo 2024. Avellino – A conclusione di un’intensa attività di indagine, gli agenti della Polizia stradale di Avellino hanno fermato un cittadino di nazionalità straniera, indiziato di rapina e lesioni consumate ai danni di alcuniin prossimità deldi Napoli-Est (A/16). (LEGGI QUI) Benevento – “Attività formative di sviluppo turistico”: è l’obiettivo che si vuole conseguire con una convenzione quadro siglata tra l’Università degli Studi del Sannio e la Comunità Montana del Fortore. L’intesa, stipulata nel primo pomeriggio di, avvia una collaborazione di studio e formazione nel campo delle scienze economiche e in particolare in quello del turismo e della cultura. (LEGGI QUI) Caserta – La Corte di ...

Affari Tuoi, Emilia mette le mani su 300mila euro e poi crolla: fregata dal “Dottore” - Purtroppo però Emilia della Campania, la concorrente scesa in campo Ieri sera – mercoledì 27 marzo 2024 – ad Affari tuoi, non ha avuto il coraggio di arrivare fino in fondo alla sua partita. Una beffa ...libero

CdS Campania – “EUROKVARA BALLA CON NOI” – È rientrato in città dopo la festa nazionale e un battesimo a Tbilisi - CdS Campania - "EUROKVARA BALLA CON NOI" - È rientrato in città dopo la festa nazionale e un battesimo a Tbilisi ...ilnapolionline

Eccezionale afflusso di polveri sahariane: picchi di PM10 in Campania - In queste ore un eccezionale afflusso di polveri di provenienza sahariana sta causando concentrazioni elevate di PM10 in molte località della...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews ...teleradio-news