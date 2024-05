Mina vagante libera di colpire L’aggressore del poliziotto domenica impugnava un rasoio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Marianna Vazzana Una. A spasso di città in città, verosimilmente senza una meta precisa, con un coltello nascosto nella manica del giubbotto. Incurante delle leggi. Il marocchino trentasettenne Hasan Hamis vive in Italia da quando aveva 15 anni e da allora ha riempito il suo curriculum crile con reati come rapina aggravata, furto, lesioni personali, spaccio di stupefacenti e sequestro di persona, commessi per lo più in Campania. Non c’era traccia di lui sul territorio milanese prima di mercoledì sera, quando si è scagliato con un coltello dalla lama di 20 centimetri contro il viceispettore Christian Di Martino intervenuto a bloccarlo con il taser alla stazione di Lambrate, da dove, alle 23.20, è partita una richiesta di aiuto dai colleghi della Polfer perché quell’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ...