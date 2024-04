Milan | il ct Spalletti a Milanello per assistere all’allenamento dei rossoneri di Pioli

(Di martedì 30 aprile 2024) Il ct della Nazionale, Luciano, ha fatto visita al. Il commissario tecnico azzurro, a un mese e mezzo dagli Europei 2024, prosegue il tour presso i quartier generali delle squadre di Serie A e ha fatto tappa aello, dove ha assistito nel pomeriggiodella squadra rossonera agli ordini di Stefano, in preparazione della sfida contro il Genoa della trentacinquesima giornata, quindi si è intrattenuto col tecnico emiliano e con il suo staff. SportFace.

