In Senato il ricordo vittime del terrorismo - studenti cantano inno d' Italia davanti a Mattarella

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2024 In apertura della cerimonia di commemorazione delledel, in aula in, il coro deglidel liceo scientifico Righi e del liceo classico Visconti di Roma ha intonato l'd'alla presenza del Presidente della Repubblicae del Presidente del Consiglio Meloni. /Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

