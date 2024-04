Meloni | Papa Francesco parteciperà al G7 di giugno

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Sono onorata di annunciare la partecipazione dial G7". Con un video messaggio, pubblicato anche su Instagram, la presidente del Consiglio Giorgiaha fatto sapere che il Pontefice prenderà parte al vertice presieduto dall'Italia durante la sessione legata ai lavori sull'intelligenza artificiale. "È la prima volta che un Ponteficeai lavori del gruppo dei 7 e il Santo padre lo farà nella sezione Outreach, cioè quella dedicata ai paesi invitati ma non membri del gruppo", ha spiegato la premier. "Molti sostengono, non a torto, che l'avvento dell'intelligenza artificiale fa parte delle più grandi sfide antropologiche del nostro tempo, Per questo sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale ...

