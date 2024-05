Ho avuto paura Edoardo Stoppa - la confessione sorprende | è successo prima de L’Isola

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 7 maggio 2024) Personaggi tv.: ède “”.è noto al grande pubblico per essere stato uno degli inviati di Striscia la notizia dal 2008 al 2020, programma in cui si occupava di casi legati al benessere degli animali, venendo per questo soprannominato “il fratello degli animali”. Dall’8 aprile 2024 è tra i concorrenti nella della diciottesima edizione dedei Famosi. Pocodi partire per questa avventura ha rilasciato un’intervista, dove ha parlato dei suoi figli. ( dopo le foto) Leggi anche: “dei Famosi”, ascolti flop: Mediaset ad un bivio, pronto un clamoroso dietrofront Leggi anche: ...