L’India pressa Pechino | Modi sposta 10mila soldati lungo il confine cinese

Si è conclusa la prima giornata in quel di Granada, città della Spagna che ospita in questi giorni la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno . In questo day 1, contrassegnato ... (oasport)

Indian Wells, non solo Nardi: il programma completo di giornata con gli italiani protagonisti: Indian Wells, il programma completo con gli italiani protagonisti. Vediamo insieme chi scenderà oggi in campo in California.tennisfever

L’edicola in via Emilia Est riapre grazie a un cittadino Indiano: Dopo otto mesi di chiusura si sono rialzate le saracinesche dell'edicola in via Emilia Est 97 a Parma. Una bella novità nel chiosco nei pressi dell’Arco di San Lazzaro dove si è concretizzato il ...parma.repubblica

Nardi contro Paul oggi a Indian Wells, orario in tv e streaming: Luca Nardi torna in campo oggi a Indian Wells per gli ottavi di finale dopo l’exploit contro Novak Djokovic, numero 1 del mondo. Il ventenne marchigiano, dopo il successo contro il fuoriclasse serbo, ...lifestyleblog