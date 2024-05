Milan - l’ex calciatore | Pulisic non mi piace in quella posizione Dovrebbe …

Il Milan punta forte su un calciatore che proviene dalla Serie B ma che viene considerato un profilo interessantissimo. È una strana stagione questa per il Milan . Escluso prematuramente dalla Champions, il Diavolo si è ripreso bene in campionato insediandosi saldamente al secondo posto. Si trova ... Continua a leggere>>

Gianluca Mancini dopo il gol dell'1-0 in Roma- Milan ha mostrato una maglia con una commovente dedica per Mattia Giani , lo sfortunato calciatore morto nei giorni scorsi per un malore in campo .Continua a leggere Continua a leggere>>

Tonali, squalifica di 2 mesi per il caso scommesse: ecco cosa succederà «se non commetterà ulteriori infrazioni» - Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. Lo riporta il sito ...

Ibrahimovic: "Sono ancora il migliore. Addio al calcio Difficile per il mio ego" - Zlatan Ibrahimovic, ospite al podcast svedese ABTalks, ha parlato della sua nuova vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. "Cardinale mi ha fatto un’offerta che non ...

Caso scommesse, Tonali squalificato per altri 2 mesi dalla FA, ma c’è la condizionale! - Sandro Tonali è stato squalificato per altri due mesi dalla FA per il caso scommesse. Ma il giocatore beneficerà della condizionale La FA ha inflitto altri due mesi di squalifica a Sandro Tonali per i ...

