Esclusivo – Viaggio nell’Europa rurale - dove l’estrema destra avanza sfruttando il senso di abbandono

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A prima vista, São Vicente e Ventosa è un luogo improbabile per un ribaltamento politico. Un villaggio sornione con edifici bianchi e tetti di argilla che come gran parte del Portogalloha una popolazione anziana e un’economia che si basa sull’agricoltura. Eppure questo villaggio è diventato un esempio dell’aumento del sostegno alda parte dell’elettorato portoghese. Quasi la metà di coloro che hanno votato nel villaggio alle elezioni generali di marzo ha optato per il partito populista Chega. Nel più ampio comune di Elvas, un’area vicina al confine con la Spagna famosa per la sua tradizione militare, la percentuale è stata del 36 percento. A livello nazionale, Chega ha ottenuto il 18 percento e un numero record di seggi. Il sindaco del paese, João Charruada, è un socialista, ma anche lui non è sorpreso dal ...