Basket for Kids - a Milano torna la maratona di canestri contro leucemie e linfomi infantili

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Afor, la due giorni di sport dove l’agonismo si mette a servizio di chi ha più bisogno. L’evento - patrocinato da FIP Lombardia, Regione Lombardia, Città metropolitana die inserito negli appuntamenti della Civil Week - sabato 11 e domenica 12 maggio, per il terzo anno consecutivo, nel centro di Piazza Tre Torri a CityLife, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga ODV. Se l’edizione 2023 si è chiusa raccogliendo 15.000 euro grazie alla partecipazione di oltre 1.900 cestisti U16, 45 squadre e più di 15.000realizzati, quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: coinvolgere sempre più sportivi e appassionati, così da battere il ...

Gli Highlights e i migliori momenti di Cremona-Olimpia Milano , match della 30esima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. Milano rimonta e vince all’ultimo respiro contro la Vanoli Cremona per 73-72. Mirotic fa 25 punti, Shields 15 con 4 ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Verona-Milano , sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Le due squadre hanno regalato uno spettacolo straordinario in una gara-1 fatta di sorpassi ...

Il LIVE in diretta di Verona-Milano , sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Le due squadre hanno regalato uno spettacolo straordinario in una gara-1 fatta di sorpassi e controsorpassi, con gli ...

Tabellone playoff Serie A basket 2024: accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Calendario, date, orari - Tabellone playoff Serie A basket 2024: accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Calendario, date, orari - Si alza il sipario sulla post-season 2023-2024 della Serie A di basket! Le otto migliori squadre classificate al termine delle trenta giornate si ...

Valditara vuole cambiare i programmi: “Si insegna troppa roba, a cose serve studiare i dinosauri in 3° elementare” - Valditara vuole cambiare i programmi: “Si insegna troppa roba, a cose serve studiare i dinosauri in 3° elementare” - Il sistema scolastico italiano prevede l’insegnamento di “ troppa roba. In terza elementare si vanno a spiegare tutte le specie dei dinosauri, tutto questo a che serve”. Lo ha detto il ministro dell’I ...

