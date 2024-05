Manifestazioni e tensioni a Livorno durante la presentazione del libro di Matteo Salvini

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gettati dei petardi e delle uova, gesti accompagnati daa LivoroladeldiNella serata di ieri,è stata teatro di proteste eladel“Controvento” di. Mentre il leader della Lega discuteva della sua opera all’interno del Teatro 4 Mori, all’esterno si sono verificateagitate, culminate in lanci di petardi, uova, e persino l’esplosione di una bomba carta, dirigendosi contro le forze dell’ordine schierate per la protezione dell’evento. Le motivazioni dietro questa manifestazione erano ...

