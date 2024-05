Idf | la guerra a Gaza durerà un anno Hamas - combattimenti con truppe israeliane a est di Rafah

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Stati Uniti hsospeso la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle “preoccupazioni” di Washington in merito all’annunciata offensiva su, nel sud della Striscia di. Lo ha detto un alto funzionario militare americano. Il direttore della Cia, Williams Burns, è atteso oggi in Israele per colloqui con il direttore del Mossad, David Barnea, e con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta la Cnn citando fonti informate. Burns ieri si trovava al Cairo per colloqui con i mediatori di Egitto e Qatar