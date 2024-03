Fondi Dai domiciliari alla casa circondariale di Latina | aggravamento per un 50enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 20 marzo 2024)– Lo scorso 19 marzo a(LT) i Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato undel posto, a seguito di ordinanza emessa dProcura Generale presso la Corte di Appello di Roma, perdella misura della detenzione domiciliare in atto per reati inerenti gli stupefacenti, in quanto durante un controllo effettuato L'articolo Temporeale Quotidiano.