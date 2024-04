Istanza cautelare | sì partecipazione UIL a informativa e confronto - no a contrattazione integrativa 5 giugno il merit - sindacati firmatari tranne Gil -a, abbiamo dato mandato ai legali

(Di martedì 30 aprile 2024) È notizia di oggi la sentenzadel Tribunale di Roma che ha concesso alla UILScuola, che ricordiamo non ha firmato l'ultimo contratto collettivo nazionale, di partecipare comunque alle informative e alle riunioni dial Ministero e nelle scuole. L'articolo .

Caporalato nei campi toscani: 10 ore al giorno per pochi euro - Un momento dell'operazione dei carabinieri del comando di Livorno contro il caporalato, 29 aprile 2024. I militari hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 person ...

Torture al carcere Beccaria, scene cruente riprese dalle telecamere interne - La "scena cruenta" di un pestaggio ai danni di un detenuto di 15 anni, con tanto di fotogrammi delle violenze riprese dalle telecamere interne, è contenuta in un'annotazione del 15 marzo scorso, redat ...

Lollobrigida: bene operazione contro caporalato in Toscana - Roma, 29 apr. – “Un plauso ai Carabinieri del comando di Livorno per l’operazione che ha portato alla custodia cautelare in carcere di 10 persone indiziate, stando a quanto emerge dalle indagini, del ...

