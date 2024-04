Ghostbusters | Minaccia Glaciale conquista il box office italiano | ma non sfonda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) Accoglienza calorosa, ma non troppo, per il nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi che non supera gli 881.000 euro al debutto. La prima posizione dial boxviene, però, accompagnata da un'accoglienza tiepida. Il nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi non supera gli 881.000 euro al debutto in 430 sale e segna "solo" 118.808 presenze (secondo Cinetel). Siamo ben lontani dai numeri dei precedenti blockbusters anche se si spera che queste cifre siano destinate a salire nei prossimi giorni. Come svela la nostra recensione di, il film rappresenta un ritorno alle origini pur focalizzandosi sui giovani eredi degli Acchiappafantasmi. ...