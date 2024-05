La Lombardia è la prima regione a far entrare gli antiabortisti nei consultori

(Di venerdì 10 maggio 2024) Laè laitaliana ad aprire le porte deialle associazioni pro-life, applicando così la norma voluta dal Governo nel decreto Pnrr. La norma voluta dal Governo Meloni permette aglidelle associazioni pro-life dineie usare metodi, come far ascoltare il battito del feto, per convincere le donne a non abortire. Questa legge, inoltre, non permette aidi scegliere i professionisti e le associazioni di cui avvalersi, oltre che di gestire i fondi, già molto scarsi in Italia. La decisione dellaè stata ufficializzata in Consiglio Regionale dal sottosegretario leghista Mauro Piazza, sostituto dell’assessore lombardo al Welfare, ...

Sono sempre più gli incidenti sul lavoro in Lombardia , che anche quest’anno si classifica come regione d’ Italia col maggior numero di denunce di infortuni . Nel primo trimestre del 2024, se ne sono registrate 18.386, ovvero quasi il 12% in più ...

Si prevede una crescita stagnante per l'economia lombarda nel 2024 secondo i dati di Cna lombardia: ma la Brianza va in controtendenza.

Un viaggio nel tempo alla scoperta delle bellezze della lombardia, a bordo di antiche locomotive a vapore ed elettriche: gli itinerari e le novità.

Milano e la sua provincia, si sa, sono piatti come una tavola di biliardo. Ma in meno di un'ora di strada dal Duomo (in auto, un po' di più partendo in sella) gli appassionati di bici da corsa possono ...