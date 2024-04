Lombardia prima in Italia per infortuni sul lavoro | in aumento anche tra le donne e i minorenni

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sono sempre più gli incidenti sulin, chequest’anno si classifica come regione d’col maggior numero di denunce di. Nel primo trimestre del 2024, se ne sono registrate 18.386, ovvero quasi il 12% in più rispetto all’anno scorso, di cui 27 con esito mortale. I dati emergono dell'Annual Injury Rock'n'Safe progress report, che sarà presentato il 18 aprile nel corso di un evento al Teatro Filodrammatici di Milano. Sesso, età e origine In pratica, un quinto di tutti gliche avvengono insi registrano in. Inle patologie di origine professionale denunciate, che sono state circa 14.100 (+36% rispetto all’anno scorso). ...

