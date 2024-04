Uto Ughi | La mia Fondazione per far conoscere la musica ai giovani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 aprile 2024) Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, Utoha mostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia. All’età di sette anni si è esibito per la prima volta in pubblico eseguendo la Ciaccona dalla Partita n° 2 di Bach ed alcuni Capricci di Paganini. Ha iniziato le sue grandi tournèes europee esibendosi nelle più importanti capitali europee, da allora la sua carriera non ha conosciuto soste. Il prossimo 10 maggio l’Associazione Culturale Milanollo, in partnership con laUto, presenta Utoper i. Il progetto si propone di diffondere la gioia dellaclassica e di supportare italenti. L’obiettivo è di renderlo itinerante in tutte le principali città italiane. ...