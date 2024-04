Dopo Musk - l’allarme del Ceo italiano | Attenzion - presto non avranno più bisogno degli umani E intanto i robot giocano a calcio VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Non si è ancora spenta l’eco delle parole di Elon, che in unsu X ha spiegato come secondo lui entro un anno saranno implementate intelligenze artificiali “più intelligenti di qualsiasi essere umano“, che ora un nuovo allarme viene lanciato da un dirigentedi altissimo livello che opera nel campo delle AI. Stiamo parlando di Dario Amodei, CEO di Anthropic, società che si occupa dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.e Amodei, insomma, non proprio gli ultimi arrivati in questo campo. E se entrambi decidono di lanciare il loro allarme a pochi giorni di distanza, forse dovremmo fermarci un attimo a riflettere. Perché ormai è evidente che le AI non sono un giocattolo innocuo, ma che la loro implementazione sta facendo sorgere dubbi e domande anche negli artefici dell’impetuoso sviluppo di ...