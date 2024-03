Maturità 2024 | i commissari interni sono designati dai consigli di classe | ecco i criteri di scelta

Nella mattinata del 25 marzo è stata pubblicata l’ORDINANZA ministeriale relativa all’esame di Stato per la scuola secondaria di secondo grado. ecco cosa c’è da sapere sulle prove scritte della ... (orizzontescuola)

L'ordinanza ministeriale in merito agli esami di stato per la scuola secondaria di secondo grado 2024 è stata pubblicata. Nei requisiti di ammissione abbiamo lo svolgimento delle prove Invalsi. I ... (orizzontescuola)

Ddl Semplificazioni: le novità dalla scuola ai vaccini in farmacia: ...contro la creazione di classi solo per l'ultimo anno prima del diploma per facilitare la maturità. ... 25 - 03 - 2024 10:17

IVREA " Bronzo internazionale nella canoa per Pistoni, impegnato in Slovenia: I progressi si vedono " conclude il tecnico eporediese - anche nella maturità di gestione della gara". ...