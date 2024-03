Mindfulness-à-porter | borse e scarpe accessori cult nella stagione della spensieratezza

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 25 marzo 2024) Life&People.it La parola chiave per la Primavera Estate 2024 è: la moda vuole riaffermare il suo potere di evasione, accendere la fantasia e combattere la tristezza con lo svago; e gli, giocano una parte essenziale. I colori di tendenza per queste– le tonalità accese, specialmente sul pastello, sorbetto, fluo – sono già una dichiarazione di intenti: rimandano consapevolmente all’innocenza dell’infanzia ma con tocco squillante di modernità. L’atmosfera è quella dell’effortless chic: dare prova di stile, ma con disinvoltura, senza troppa rigidità, studio o artificiosità. Photos courtesy © GILLES BENSIMON Il look deve essere brillante e originale, ma senza compromettere la comodità e la naturalezza di chi lo indossa., com’è ovvio, hanno un impatto ...