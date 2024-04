Dubbi Ue sulla fusione Ita-Lufthansa | ci si aspetta un nuovo salasso per i contribuenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Com’era prevedibile, l’Antitrust comunitaria ha espresso formalmente al ministero dell’Economica alcunisull’acquisizione di Ita da parte di, che potrebbe avere ripercussioni negativeconcorrenza e sulle tariffe. Nata nel 2020 per essere poi venduta, liberata dai debiti di Alitalia con il commissariamento della vecchia compagnia aerea e con la prosecuzione della più lunga cassa integrazione della storia italiana (battuta anche la Fiat). Il traguardo della vendita, però, non è stato raggiunto. Con diversi maldestri espedienti Ita è nata senza assicurare quella discontinuità con la vecchia Alitalia che la Commissione Ue ci chiedeva. Ad Ita sono passati gli stessi slot, gli stessi aerei e, riassunto, gli ex dipendenti di Alitalia (4mila, gli altri 3mila sono rimasti in Cig o in Naspi nell’Alitalia commissariata): dai ...