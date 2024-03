Eseguito provvedimento di pene concorrenti per un 54enne a Melito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)di determinazione di: L’uomo era presso la sua abitazione, sconterà sei anni e un mese di reclusione per riciclaggio Nella mattinata odierna, i Falchi della Squadra Mobile hanno, nei confronti di unnapoletano, undi determinazione di, emesso il 20 marzo scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 6 anni e 1 mese di reclusione per riciclaggio, è stato rintracciato presso la sua abitazione. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.