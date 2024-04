Isola dei Famosi 2024 - violazione del regolamento a causa di uno spray | provvedimento per due naufraghi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’deiè stata nuovamente costretta a sanzionare alcuniper un’infrazione del. E così dueni si sono visti ridurre la loro razione di cibo quotidiana, ma non solo. Infatti, un concorrente ha anche dovuto lasciare la sua collana da leader per ciò che ha fatto alle spalle dei compagni. Ma le due persone coinvolte hanno mostrato la loro contrarierà in maniera piuttosto accesa nei riguardi del reality o delle altre persone. L’dei: cosa hanno fatto i due concorrenti per essere puniti Nel corso del daytime de L’deidi lunedì 29 aprile Aras Senol, Edoardo Franco, Greta Zuccarello, Matilde Brandi, Joe Bastianich ed ...