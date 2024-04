Inzaghi | «Complimenti al Cagliari | ma errore nostro sul primo gol»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha voluto fare ialper la partita fatta con l'Inter e finita in parità. Il tecnico sottolinea ilgol preso. PARTITA DISCRETA ? Simonea Radio Rai ha commentato il pari dell'Inter contro ilper 2-2: «Abbiamo fatta gara discreta con l'sulgol dove ci siamo fatto sorprendere, maanche alche ha fatto una buona partita».